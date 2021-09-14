شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تعتبر مهمة Inspiration4 الخاصة بـ SpaceX إلى مدار الأرض مهمة جدًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " space " إن الأربعاء 15 سبتمبر هو الوقت الذى من المقرر أن تنطلق فيه مهمة Inspiration4 الخاصة من SpaceX، حيث ترسل أربعة رواد فضاء فى رحلة مدارية مدتها ثلاثة أيام، مهمات الطاقم تثير القلق بشكل خاص، نظرًا للخطر الجوهرى لرحلات الفضاء، ولكن هناك طبقات إضافية من المفصل الأبيض لهذه المهمة.

وبالنسبة للمبتدئين تقوم Inspiration4 التى تهدف إلى جمع 200 مليون دولار من أجل مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، بعمل شىء جديد إنها أول مهمة مدنية على الإطلاق إلى مدار حول الأرض، وقام أشخاص ليسوا رواد فضاء محترفين بالدوران حول كوكبنا من قبل على متن مكوك الفضاء التابع لناسا، ومركبة الفضاء الروسية سويوز، ومحطة الفضاء الروسية مير ومحطة الفضاء الدولية (ISS)، وفى الواقع، رئيس ناسا الحالى بيل نيلسون هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين طاروا على متن مكوك كولومبيا STS-61-C فى يناير 1986 عندما كان عضوًا فى مجلس النواب الأمريكى.

لكن هؤلاء الهواة سافروا جميعًا مع محترفين - رواد فضاء ناسا أو رواد فضاء روس نجوا من عملية اختيار صارمة ثم تدربوا على رحلات الفضاء كجزء منتظم من عملهم. لن يكون هناك مثل هذا الوجود في الإلهام 4.

وهذا ليس سببا للقلق، وسيطير طاقم Inspiration4 على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon، وهي مركبة فضائية مؤتمتة ومتطورة للغاية أظهرت قدراتها في مهام متعددة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، في الواقع، المركبة المقرر إطلاقها يوم الأربعاء، والمعروفة باسم Resilience ، تفوقت على مهمة SpaceX التي استغرقت ستة أشهر Crew-1 إلى المختبر المداري، والتي انطلقت في أبريل الماضي.

وسيكون Inspiration4 أقل تعقيدًا من Crew-1 ، حيث يقوم بالتكبير المنفرد حول الأرض دون أي موعد لمحطة الفضاء الدولية (على الرغم من أن المرونة ستطير أعلى بكثير من المختبر المداري في المهمة القادمة)، وتدرب رواد الفضاء Inspiration4 على نطاق واسع ، حيث أمضوا ستة أشهر منذ اختيارهم في مارس للتعرف على Crew Dragon وأنظمتها والاستعداد لمختلف قسوة رحلات الفضاء.