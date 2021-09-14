شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح نسخة Beta v10 ذاتية القيادة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية في دفع برنامجها "Full Self-Driving Beta v10"، وهو إصدار أطلق عليه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك اسم "mind-blowing"، إلى أسطول الوصول المبكر.

ويُمكِّن البرنامج مركبات Tesla من قيادة نفسها فعليًا على كل من الطرق السريعة وشوارع المدينة، لكنه لا يزال يعتبر من المستوى الثاني لمساعدة السائق لأنه يتطلب إشراف السائق في جميع الأوقات، وفقًا لتقارير Electrek.

وقال التقرير إن السائق يظل مسؤولاً عن السيارة ويحتاج إلى إبقاء يديه على عجلة القيادة والاستعداد لتولي السيطرة، ويعد Musk بإصدار أوسع من برنامج Beta للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) للعملاء الذين اشتروا حزمة FSD، ولكن الإصدار تأخر لفترة من الوقت.

وفي الآونة الأخيرة، ربط الرئيس التنفيذي الإصدار الأوسع بـ Tesla لدفع تحديث الإصدار 10 من FSD Beta الجديد، والذي كان متوقعًا بعد إصدارين إضافيين من "إصدار النقاط" في الأسابيع المقبلة.

وتم دفع هذا الإصدار أيضًا ولكن قبل أسبوعين، قال Musk إنه سيأتي في 10 سبتمبر ويتم الآن دفعه للعملاء في أسطول الوصول المبكر، وأبلغ العديد من مالكي Tesla في برنامج الوصول المبكر عن تلقي تحديث البرنامج الجديد، وفقًا للتقرير.

وتم تحديث تصورات القيادة، تبدو نظيفة للغاية أعلاه، لكنها تتغير مع الوضع، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن الإصدار الأوسع (زر التنزيل) يجب أن يأتي بحلول نهاية سبتمبر، وبالتالي، فإن لديهم بضعة أسابيع فقط لاختباره في أسطول الوصول المبكر.