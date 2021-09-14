تكنولوجيا: ظهور هاتف vivo iQOO Z5 Pro على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف ذكي جديد من vivo على منصة Geekbench، وهذا يشير إلى إطلاق وشيك. وقد ظهر الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي V2148A بمجموعة شرائح Snapdragon 778G، ووفقًا للقوائم السابقة في الشهادة الإلزامية الصينية (CCC أو 3C)، فإن هذا الطراز يتوافق مع iQOO Z5 Pro.

تؤكد بطاقة النتائج أن vivo iQOO Z5 Pro سيحتوي على خيار ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

وعلاوةً على ذلك، ظهر أيضًا هاتف vivo V2129، لكننا ما زلنا نعرف القليل جدًا عن هذا الهاتف. ولكن تتطابق النوى المدرجة مع Snapdragon 460 وتأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

سيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 11، على الرغم من أن الهواتف على الأرجح ستظهر بعد إطلاق نظام Android 12.

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