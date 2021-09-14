تكنولوجيا: هواوي تكشف عن طابعة PixLab X1 بنظام تشغيل HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي خلال فعاليات الحدث الذي أقيم اليوم في الصين عن طابعة PixLab X1 التي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS، وسعر 294 دولار.

تعد PixLab X1 أحدث طابعة ليزر مقدمة من هواوي اليوم، حيث تدعم الطباعة بألوان الأسود والأبيض فقط، كما تدعم طباعة حتى 28 صفحة في الدقيقة، أيضاً تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين.

يمكن لطابعة HUAWEI PixLab X1 أن تدعم المستخدم أيضاً كجهاز لتصوير الورق وماسح ضوئي ذكي، حيث تعمل على تصحيح إتجاه الملف أو البطاقة المراد تصويرها بشكل تلقائي إلى الإتجاه الصحيح.

وتتميز الطابعة بوزن 9.5 كجم، كما تقدم هواوي طابعة PixLab X1 بإختيار واحد فقط في الألوان وهو الأبيض، أيضاً تدعم الطابعة التحكم عبر أزرار بخاصية اللمس.

كما تشير هواوي إلى أن هذا الإصدار يأتي بذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت، وسعة تخزين 4 جيجا بايت، أيضاً تضم منفذ USB 2.0، ومنفذ 10/100 M Base-TX، وتدعم الإتصال عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، وWi-Fi 5، وأيضاً تقنية NFC.

كما توضح هواوي أن إتصال الطابعة بحساب المستخدم سيتيح ظهور الطابعة في كافة الأجهزة التي تقترن بنفس الحساب بشكل تلقائي، أيضاً تدعم الطابعة التحكم في التشغيل عن بعد، وترتكز على X-15000 و F-1500.

وتؤكد هواوي على أن HUAWEI PixLab X1 تتوافق في العمل مع الأجهزة المميزة بأنظمة Windows XP و Windows Vista و Windows 7/8/10 و Windows Server 2003 والإصدارات الأحدث و Ubuntu 14.04 وما فوق و macOS 10.9.x والإصدارات الأحدث، وتتوفر الطابعة قريباً بسعر 294 دولار.

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