تكنولوجيا: تحديد موعد إطلاق هاتف Realme C25Y في الهند: 16 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، أشار تقرير إلى أن شركة Realme ستطلق هاتف ذكي جديد من مجموعة C في الهند في وقت لاحق من هذا الشهر، ويطلق عليه اسم Realme C25Y. والآن، أكدت الشركة موعد الإطلاق من خلال منشور، كما قامت بإلقاء نظرة أولية على لهاتف.

ووفقًا للمنشور، سيتم إطلاق Realme C25Y في 16 سبتمبر في الهند. وسيأتي الهاتف الذكي بشاشة كاملة مع نتوء بالأعلى والذي يحتوي على الكاميرا الأمامية. كما سيضم الهاتف إعداد كاميرا مربع من الخلف والذي سيشمل مستشعرات للكاميرا بما في ذلك مستشعر بدقة 50 ميجابكسل. سيظهر مستشعر بصمة الإصبع على الجهة الخلفية من الهاتف الذكي.

ووفقًا لقائمة Flipkart، سيأتي Realme C25Y بمعالج Unisoc T610 الثماني النواة. وعلاوة على ذلك، سيتم تشغليه بواجهة Realme UI 2.0 المستندة إلى نظام تشغيل Android 11.

لم يتم الكشف عن السعر بعد ولكن سنتمكن من معرفة كل شيء خلال أيام.

المصدر

اعلان





