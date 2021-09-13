شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق رسميا تطبيقها المحدث للصور على "ويندوز 11".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بصورة رسمية تطبيقها المحدث للصور عبر نظام تشغيل "ويندوز 11"، وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت في يوليو، برنامج تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، والذي يدعم تطبيقات أكثر أناقة، وبواجهة مستخدم أكثر تفصيلا، لدعم تطبيقات أندرويد الشهيرة.

واستمرت الشركة في تقديم التطبيقات الجديدة المحدثة عبر النسخة التجريبية الخاصة بالمبرمجين لـ"ويندوز 11"، والتي أبرزها نسختها المحدثة من تطبيق الصور، ويتضمن تطبيق الصور المحدث على ويندوز نظم الذكاء الصناعي وتأثيرات ميكا جديدة، بالإضافة إلى دعمه الوضع المظلم.

وسيدعم تطبيق الصور الجديد على ويندوز كذلك خيارات أفضل لتعديل الصور وإعادة تصميمها، ومن المقرر أن يصل تطبيق الصور المحدث لكافة المستخدمين مع إصدار "ويندوز 11" الجديد في 5 أكتوبر.

وستحتاج الأجهزة التي ستحصل على "ويندوز 11" على أن يكون بها معالج قوي ثنائي النواة على الأقل، بسرعة لا تقل عن 1 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" لا تقل عن 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية لا تقل عن 64 جيجابايت.