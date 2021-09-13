شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون لونا تصل إلى كروم بوك وأجهزة Fire اللوحية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تثير خدمة الألعاب السحابية أمازون لونا الإعجاب بشكل كبير عندما ظهرت لأول مرة فى الوصول المبكر فى شهر أكتوبر الماضى، ولكن الشركة لا تزال توسع نطاق اختبارها.

ووفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية، توفر الخدمة إمكانية الوصول إلى لعب ألعاب غامرة وعالية الجودة عبر أجهزة الحاسب المدعومة وأجهزة ماك و Fire TV وهواتف iOS والأجهزة اللوحية وهواتف أندرويد.

وتجلب الخدمة قائمتها المحدود من الألعاب إلى أجهزة كروم بوك و Amazon Fire اللوحية. وتفتح بعض الطرق الجديدة لتجربة الخدمة دون دفع رسومها الشهرية البالغة 6 دولارات أو 15 دولار.

ومن الناحية الفنية، لا تزال الخدمة قيد الوصول المبكر، ويتعين على معظم الأشخاص طلب الوصول للعب في الولايات المتحدة.

ولكن قامت أمازون بتوسيع موافقتها الفورية على الاشتراكات في أجهزة Fire اللوحية الخاصة بها، بنفس الطريقة التي وسعتها إلى أجهزة Fire TV.

وأعلنت الشركة عن جهاز Fire TV Stick 4K Max الجديد، الذي يأتي مع وضع زمن انتقال منخفض تلقائي خاص لخدمة أمازون لونا والذي قد يساعد في الأداء، ويمكنك شرائه مع ذراع تحكم لونا مقابل 99 دولار.

ولكن حتى إذا لم يكن لديك جهاز أمازون، فإن الشركة تجعل تجربة لونا أسهل، وهناك وضع Luna Couch الذي يتيح لك قبول رمز دعوة من صديق للعب ألعاب محلية متعددة اللاعبين حتى إذا لم تكن مشتركًا.

وتسمح الشركة حتى 15 سبتمبر لأي شخص لديه حساب رئيسي في الولايات المتحدة بلعب Resident Evil 7 و Metro Exodus و Katamari Damacy Reroll و Monster Boy and the Cursed Kingdom مجانًا، وذلك دون الحاجة إلى حساب لونا.

وتجمع قنوات الخدمة بين مجموعات فريدة من الألعاب وساعات غير محدودة بدقة HD على جهاز واحد أو أكثر من الأجهزة المدعومة في وقت واحد. مما يوفر طريقة بسيطة لاكتشاف لعبتك المفضلة التالية.

وإذا كان مبلغ 6 دولارات شهريًا لمجموعة Luna Plus Channel – وهي القناة الرئيسية المنسقة مع أكثر من 95 لعبة لكل نوع من أنواع الألعاب – مبالغًا فيه. فإن هناك خيار جديد Family Channel بقيمة 2.99 دولار في الشهر يمكنك الاشتراك فيه بدلاً من ذلك.

ويمكن للعملاء لعب ألعاب Family Channel. التي يتضمن الكثير منها اللعب التعاوني المحلي بدقة HD على ما يصل إلى جهازين في وقت واحد.

وتصفها الشركة بأنها مجموعة منسقة من الألعاب المناسبة للاعبين من جميع الأعمار مع 35 لعبة.

وتوفر قناة Ubisoft Plus الآن وصولاً غير محدود إلى 30 من ألعاب Ubisoft الجديدة الشهيرة، ويجب أن تعلم أيضًا أن سعر القناة يرتفع في 30 سبتمبر إلى 17.99 دولار في الشهر.

ويمكن للعملاء الذين اشتركوا في قناة Ubisoft Plus بحلول 29 سبتمبر الحفاظ على السعر التجريبي الحالي. الذي يبلغ 14.99 دولار في الشهر ما لم يقم العميل بإلغاء الاشتراك أو تغييره.

وتضيف الخدمة قناة جديدة تركز على الألعاب القديمة. وتعرض القناة ألعابًا كلاسيكية على غرار أركيد من ناشرين مثل Atari و SNK والمزيد. ويمكن للمشتركين في القناة لعب الألعاب الكلاسيكية بدقة HD.