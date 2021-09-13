شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدراجات الكهربائية قد تخضع لثورة تصميمية قادمة.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Schaeffler الألمانية عن نظام قيادة جديد ومبتكر للدراجات الكهربائية التى تعمل بالدواسات يتجنب سلاسل وأحزمة الدراجات التقليدية من أجل نظام يعمل بالكهرباء بالكامل، وفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية .

ويعرف النظام الجديد باسم Schaeffler Free Drive. وتم تطويره بالاشتراك مع متخصصى نظام نقل الحركة بالدراجة الكهربائية Heinzmann. ويعتمد على مولد مركب على الحامل السفلي للدراجة.

وتعمل حركة الدواسة التى يقوم بها الراكب على تشغيل المولد وتحويل الطاقة من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

وهذا يلغى الحاجة إلى أى شكل من أشكال إيصال الطاقة الميكانيكية إلى العجلة الخلفية، مثل السلاسل أو الأحزمة.

ويجرى توصيل هذه الطاقة إلى العجلة الخلفية عبر كابلات مثبتة داخل إطار الدراجة أو خارجه، وذلك بدلاً من إرسالها ميكانيكيًا عبر سلسلة، ويتم تحويلها مرة أخرى إلى طاقة ميكانيكية لدفع الدراجة للأمام.

ويتم التحكم فى نظام الدراجة بسلك هذا من خلال اتصالات CAN بين المحرك والبطارية والمولد وإلكترونيات التحكم، ويمكن للمولد تغيير المقاومة فى الدواسات بناء على مقدار جهد الدواسة المطلوب أو المختار.

وإذا كان الراكب يستخدم الدواسات بشكل قوى بما يكفى لتوليد طاقة زائدة (أكثر مما هو مطلوب لتشغيل المحرك بالسرعة الحالية)، ويتم تفريغ هذه الطاقة فى بطارية الدراجة الكهربائية لاستخدامها لاحقًا.

كما أن المحرك الخلفى قادر أيضًا على الكبح المتجدد، الذى يوفر طريقة أخرى لشحن البطارية أثناء القيادة، ويأتى المحرك بقوة 250 واط.

وبالرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه نظام معقد للغاية للدراجات الكهربائية التقليدية، ولكن لا يمكن التقليل من فوائده للدراجات الكهربائية غير التقليدية.

ويمكن أن تصبح أنظمة القيادة للدراجات الكهربائية لنقل البضائع، خاصة تلك التى تحتوى على ثلاث أو حتى أربع عجلات، معقدة ومكلفة عند تشغيلها بالوسائل الميكانيكية التقليدية.

ولكن نظام الدراجة عن طريق الأسلاك يسمح لمصممي الدراجات الكهربائية لنقل البضائع بمزيد من الإبداع في تصميم الدراجة.

ولن يكونوا مقيدين بعد الآن بالتصميم حول السلسلة الطويلة أو تروس التخفيض المتعددة المراحل، وبدلاً من ذلك، يمكنهم التصميم بناءً على احتياجات المركبة وتوجيه النظام الكهربائي حول الإطار حسب الضرورة، بالإضافة إلى ذلك يسمح نظام القيادة الجديد للركاب بشحن بطارية الدراجة الكهربائية عند تحريك الدواسات.

ولكن أحد الجوانب السلبية الرئيسية للإعداد هو انخفاض كفاءة الدواسة. وأوضح ممثل شركة Schaeffler أن Schaeffler Free Drive أقل كفاءة بنسبة 5 % تقريبًا من محركات السلسلة.

وكما أوضح، فإن هذا يعنى أن الراكب يحتاج إما إلى بطارية أكبر بنسبة 5% للحصول على نفس المسافة، أو تجربة مدى أقصر بنسبة 5% مقارنة بالدراجة نفسها المزودة بمحرك سلسلة.