تكنولوجيا: Realme تقدم هاتف Realme GT Neo2 قريباً بلون أخضر جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Realme القادم في 22 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme GT Neo2، واليوم أكدت الشركة على خططها لإطلاق نموذج بلون أخضر جديد من الهاتف.

شغل هاتف Realme GT Neo2 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن ثم جاء إعلان الشركة عن موعد الكشف الرسمي عن الهاتف لاحقاً هذا الشهر في السوق الصيني.

وتقدم Realme للمرة الأولى لون أخضر غير تقليدي ومميز في إختيارات ألوان الهاتف، إلا أن الشركة إعتادت على إختيار تصاميم من مواد مختلفة لإصدارتها من الهواتف الذكية.

ولقد قدمت الشركة هاتف Realme GT الأخير باللون الأصفر مع شريط باللون الأسود، كما انطلق الإصدار الخاص من هاتف Realme GT Master بتصميم جلدي في الجهة الخلفية.

وتشير Realme أن اللون الأخضر الجديد لهاتف Realme GT Neo2 يعكس رؤية الشركة في تقنية هذا الإصدار، ومن المتوقع أن تقدم الشركة إصدار خاص من الهاتف بالشراكة مع Mercedes.

مواصفات Realme GT Neo2 المتوقعة

تشير التوقعات إلى أن هاتف GT Neo2 ينطلق بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، وينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

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