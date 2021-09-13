تكنولوجيا: Meizu تعقد مؤتمر غداً للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Meizu حدث جديد غداً لكشف النقاب عن إصدار جديد من هواتفها، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تعلن عن Meizu 18x.

كانت شركة Meizu قد أعلنت عن هاتفي Meizu 18 و 18 Pro خلال شهر مارس، حيث انطلق الهاتفين بمعالج Snapdragon 888، ومن ثم أطلقت الهواتف للأسواق العالمية.

ولقد أكدت تسريبات جاءت من قاعدة بيانات TENAA على تطوير شركة Meizu اثنان من الإصدارات الجديدة هما Meizu 18s وMeizu 18s Pro، كما أشارت التسريبات إلى إصدار أخر من السلسلة بعنوان Meizu 18x.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Meizu 18x يأتي بقدرة بطارية 4200 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 36W.

أيضاً ظهرت علامة X في مقطع الفيديو التشويقي الذي شاركته Meizu على Weibo اليوم بوضوح، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Meizu 18x يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، بينما ينطلق هاتفي Meizu 18s برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

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