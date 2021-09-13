تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز MateStation X الكل في واحد بمعالجات AMD Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن أول جهاز MateStation X الكل في واحد للشركة بمعالج AMD Ryzen، وشاشة بحجم 28.2 إنش ودقة عرض 4K،

ينطلق جهاز MateStation X من العملاق الصيني اليوم كأول إصدار لشركة هواوي من أجهزة حاسب الكل في واحد، والذي ينطلق للأسواق بسعر 1500 دولار.

ويتميز جهاز هواوي بشاشة كبيرة بحجم 28.2 إنش، وتدعم دقة عرض 4K Plus أو 3840 في 2560 بيكسل وأبعاد 3:2، كما تحاكي الشاشة تصميم MateView، وتشغل نسبة 92% من هيكل الجهاز.

كما تدعم الشاشة نسبة 93% من ألوان P3، وتغطية ألوان sRGB بنسبة 100%، أيضاً تدعم معايير TÜV Rheinland لمقاومة الإضاءة الضارة والومضات، كما يتميز تصميم شاشة MateStation X بإتساع أكبر دون أن تؤثر المكبرات الصوتية على التصميم، أيضاً تدعم الشاشة الإنحناء للخلف بسلاسة.

ويضم الجهاز رقاقة معالج Ryzen 5 5600H من AMD، أو رقاقة Ryzen 7 5800H في النموذج الأعلى، ويأتي بذاكرة 16 جيجا بايت رام في DDR4 وسعة 512 جيجا بايت في NVMe SSD.

كما يتميز الجهاز بعدد 4 من الميكروفونات تدعم إلتقاط صوت المستخدم من مسافة 5 أمتار، كما يضم 3 من المكبرات الصوتية تنقسم إلى 2 بقدرة 5W ومضخم بقدرة 10W.

أيضاً يأتي الجهاز بكاميرة بدقة 1 ميجا بيكسل أو تدعم مكالمات فيديو بدقة 720 بيكسل بجودة HD، وللإتصال يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB-C من الجيل الأول فئة USB 3.2، وطاقة بقدرة 10W، و2 من منافذ USB-A من الجيل الأول فئة USB 3.2، كما يدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، مع مدخل للصوتيات.

وتقدم هواوي جهاز MateStation X الكل في واحد مع لوحة مفاتيح لاسليكة، والتي تتضمن مستشعر للبصمة في الزر الرئيسي، كما تقدم هواوي الجهاز مع فارة Mouse AF30 بالبلوتوث.

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