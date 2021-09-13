تكنولوجيا: ظهور هاتف Galaxy S21 FE المدعوم بمعالج Exynos 2100 على منصة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Galaxy S21 FE الرائد المرتقب على منصة Google Play Console مع معالج Exynos 2100 من سامسونج، وتكشف القائمة أيضًا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف.

وعلى ما يبدو، تم تصميم شريحة Exynos 2100 بتقنية تصنيع 7 نانومتر من TSMC، وتتميز بنواة ARM Cortex-A78 بتردد 3 جيجاهرتز، وثلاثة نوى Cortex-A78 بتردد 2.8 جيجاهرتز، وأربعة نوى Cortex-A55 بتردد 2.2 جيجاهرتز.

ويأتي المعالج مقترن بمعالج رسومات Mali G78. وعلاوة على ذلك، ظهر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع نظام تشغيل Android 11 المستند إلى واجهة مستخدم OneUI 3.0.

تكشف قائمة Google Play Console أن هاتف Galaxy S21 FE يتميز بشاشة Full HD+ بدقة 1080 × 2009 بكسل مع كثافة 480 بكسل لكل بوصة. تحتوي القائمة أيضًا على صورة مرفقة تكشف عن الجزء الأمامي من الهاتف الذكي، ويبدو ان الهاتف قادم بشاشة بدون إطار مع نتوء بالأعلى.

من المتوقع أن يأتي Galaxy S21 FE بتصميم مشابه لهواتف مجموعة Galaxy S21، مع شاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.4 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسيأتي S21 FE بإصدارين مختلفين، أحدهما مدعوم بمعالج Snapdragon 888+ من كوالكوم والآخر مع Exynos 2100 من سامسونج.

ويقال إن الهاتف الذكي يضم بطارية بسعة 4370 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 25 واط.

من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 32 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، في حين قد تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

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