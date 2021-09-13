شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيبك جيمز" تتقدم باستئناف على حكم قضيتها ضد "آبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت Epic Games باستئناف خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد حكم المحكمة الأخير في قضيتها ضد شركة آبل، بسبب احتكارها لمتجر آب ستور، وحققت الشركة فوزًا بسيطًا فقط عندما طلبت المحكمة من Apple السماح بطرق بديلة للدفع لعمليات الشراء داخل التطبيق في متجر التطبيقات، سيمكن ذلك Epic من فرض رسوم على العملاء مقابل العناصر داخل لعبة Fortnite متعددة اللاعبين دون دفع تخفيض بنسبة 30٪ لشركة Apple ، وتمكين الشركات الأخرى من تجاوز هذا الحسم مقابل الخدمات التي يقدمونها للمستخدمين عبر تطبيقاتهم أيضًا، بحسب ما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن إلى جانب ذلك وقف القاضي إيفون جونزاليس روجرز مع صانع آيفون في عدة تهم، وقالت إن Epic انتهكت شروط خدمة المطور، وعليها أن تدفع 30٪ من 12 مليون دولار تم تحقيقها في الإيرادات بين أغسطس وأكتوبر 2020.

كما رفض القاضي ادعاءات شركة Epic باحتكار شركة Apple بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. بينما قالت القاضية روجرز إنه يمكن تحسين نموذج مراجعة التطبيقات في App Store ، أشارت إلى أن الحلول المقترحة من شركة الألعاب "يبدو أنها تقضي بشكل أساسي على مراجعة التطبيق".

كانت إحدى النقاط الرئيسية من هذه الحالة هي أن Apple ليست ملزمة باستعادة حساب مطور Epic أو Fortnite إلى App Store وفقًا لشروط الخدمات.

وبعد تعديل قانون في كوريا الجنوبية يتعلق بطرق الدفع البديلة داخل التطبيق الشهر الماضي، طلبت شركة Epic من Apple استعادة Fortnite في متجر الدولة، ولكن تم رفض ذلك.

زاد كل هذا من إحباط Epic ودفعهم إلى استئناف الحكم، كما لا توجد حجة محددة في الاستئناف ضد الحكم ، ولكن من المرجح أن تدفع الشركة للحصول على حجج ضد الاحتكار. إذا كنت حريصًا على لعب Fortnite على جهاز iPhone الخاص بك مرة أخرى، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة.