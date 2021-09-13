شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقدم واتساب ميزة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن واتساب يطور ميزة ستقدم نسخًا مكتوبة للرسائل الصوتية المستلمة، مما يتيح لك قراءة ما قيل بسهولة دون الحاجة إلى تشغيله بصوت عالٍ. الميزة التي رصدها WABetaInfo قيد التطوير حاليًا لنظام iOS. ليس من الواضح متى سيصل الإصدار التجريبي من WhatsApp لمستخدمي آيفون أو متى سيصل إلى اندرويد.

وفقًا للقطات التي شاركها WABetaInfo ، تعمل الميزة عن طريق إرسال بيانات الكلام إلى Apple "لمعالجة طلباتك"، وليس إلى الشركة الأم فيسبوك، هناك إخلاء مسؤولية مفاده أن هذه البيانات "ستساعد أيضًا Apple على تحسين تقنية التعرف على الكلام".

ومن غير الواضح كيف سيتم تأمين البيانات "المرسلة إلى Apple" نظرًا لأن الميزة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، في الوقت الحالي ، تتم حماية الرسائل الصوتية عن طريق التشفير التام بين الأطراف في واتساب، حسبما نقل موقع The verege.

وتعد الرسائل الصوتية ميزة مفيدة في WhatsApp ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة أطول ولم تكن في وضع يسمح لك بكتابتها. لكنها قد تسبب أحيانًا مشاكل للمستلمين الذين ليس لديهم سماعات رأس وليسوا في وضع يسمح لهم بالاستماع إلى رسالة بصوت عالٍ، أو ببساطة إذا لم يكن لديهم الوقت للاستماع إلى رسالة صوتية كاملة، يمكن أن تسمح عمليات النسخ للأشخاص بمشاهدة محتويات الرسالة الصوتية بصمت، أو الإشارة إلى تفاصيل مهمة لاحقًا دون الحاجة إلى مسح الصوت.

وتفيد WABetaInfo بأنه يتم حفظ تحويلات الصوت إلى الجهاز بعد إنشائها، وأن قسم "النص" يجعل من السهل التخطي إلى أجزاء معينة من الرسالة، هذا مشابه لبرامج النسخ التلقائي الأخرى مثل مسجل Google أو Otter.ai، والتي تتيح لك النقر على كلمة لتخطي اللحظة التي يتم نطقها فيها في التسجيل، لا يمكن حاليًا نسخ رسائل واتساب الصوتية إلا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية.

في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى وجود ميزة مماثلة في تطبيق WhatsApp لنظام Android. ومع ذلك نظرًا لمستوى تكافؤ الميزات بين تطبيقات WhatsApp المختلفة ، يتوقع WABetaInfo أنه قد يكون أيضًا في الطريق.