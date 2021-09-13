تكنولوجيا: كل ما يمكن توقعه من حدث Microsoft Surface

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لعقد حدث Surface في 22 سبتمبر، حيث ستتحدث الشركة عن الأجهزة وعن نظام Windows 11. ومن المتوقع أن نرى أربعة أجهزة Surface جديدة تعرض جميع ميزات نظام التشغيل الجديد. وعلاوةً على ذلك، ستطلق مايكروسوفت أيضًا إصدار ثاني من جهاز Surface Duo القابل للطي الذي يعمل بنظام أندرويد في الأسبوع المقبل.

إليك كل ما يمكن توقعه خلال الحدث:

SURFACE PRO 8

يعد Surface Pro جهاز Surface الرائد الرئيسي، وهو الجهاز الموجود منذ إطلاق Windows 8 في عام 2012. والآن، تخطط مايكروسوفت لإطلاق Surface Pro 8 جديد يعمل بنظام Windows 11.

لا نتوقع أي تغييرات كبيرة في Surface Pro 8 من ناحية التصميم، وذلك ببساطة لأن مايكروسوفت قد أوضحت بالفعل للشركات أنها ستحافظ على اتصال منافذ Surface والتصميم العام للأجهزة للحفاظ على توافقها مع الملحقات الإضافية.

ومع ذلك، صرح مصدر مطلع أن الشركة تخطط لإضافة شاشة أكبر على Surface Pro 8 مع حواف أصغر. كما اننا نعلم أيضًا ان مايكروسوفت ستتحرك لدعم Thunderbolt على إصدار Surface Pro 8 واحد على الأقل، هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الشركة منفذ Thunderbolt على أي جهاز Surface، بعد مخاوفها بشأن الأمان. تخطط مايكروسوفت أيضًا لإسقاط منافذ USB-A على إصدار واحد على الاقل من Surface Pro 8 واحد على الأقل، إلى جانب دعم Thunderbolt هذا.

ستقوم مايكروسوفت أيضًا بإطلاق جهاز Surface Pro 8 مع أحدث شرائح الجيل الحادي عشر من إنتل ودعم محركات SSD القابلة للإزالة تمامًا مثل Surface Pro X و Surface Laptop 4.

SURFACE BOOK 4

ستطلق مايكروسوفت أيضًا جهاز Surface Book الكبير في الأسبوع المقبل، والذي سيأتي بتصميم مختلف وكبير مع التخلي عن الشاشة القابلة للفصل لصالح شاشة تتقدم للأمام.

ويسمح هذا التصميم الجديد لمايكروسوفت أيضًا بترقية الشاشة على Surface Book 4. كما اننا نتفهم أن مايكروسوفت ستختار معدل تحديث مرتفع على شاشة Surface Book 4، ربما يصل إلى 120 هرتز لدعم ميزة معدل التحديث الديناميكي الجديد في Windows 11. وسيسمح هذا لـ Surface Book 4 بتضمين التمرير السلس، ثم التبديل إلى أوضاع 60 هرتز القياسية لتوفير عمر البطارية.

وسيساعد معدل التحديث الديناميكي هذا أيضًا في تحسين الكتابة بالحبر على جهاز Surface Book 4، حيث ستتحول الكتابة بالحبر إلى معدلات تحديث عالية. تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين قلم Surface Pen الذي يعمل مع Surface Book 4 لتضمين تجربة لمسية أفضل.

SURFACE PRO X

من المتوقع أيضًا أن تطلق مايكروسوفت إصدار جديد من Surface Pro X في الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من انه لن يوجد أي تغييرات كبيرة في التصميم، إلا أننا نتوقع ترقية للمعالج الداخلي وربما حتى معدل التحديث بالشاشة.

فقد سمعنا أن مايكروسوفت تختبر شاشات ذات معدل تحديث عالٍ على مجموعة Surface Pro أو Surface Pro X، وسنعلم الأسبوع المقبل ما إذا كانت الشركة قد تمكنت من ترقية شاشاتها على مجموعات Surface Pro ام لا.

SURFACE GO 3

من المتوقع ان نرى جهاز Surface Go 3 الذي يعمل بنظام Windows خلال الأسبوع المقبل. وسيحافظ هذا الجهاز على نفس التصميم الصغير ولكن مع تحديثات كبيرة بالداخل. فحسبما ورد، سنرى إصدار واحد على الأقل من الجهاز بمعالج Intel Core i3، مما يوفر أداءً أفضل من الإصدارات ذات معالجات Pentium Gold الحالية.

نأمل أيضًا أن نرى مايكروسوفت تبتعد عن الإصدارات التي تحتوي على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين eMMC البطيء في الإصدارات الأساسية. ويبدو Surface Go 3 ترقية متواضعة لنظام التشغيل Windows 11 في الوقت المناسب.

SURFACE DUO 2

يبدو أن مايكروسوفت مستعدة أيضًا لإطلاق هاتفها التالي من Surface. فقد تم تسريب الجيل الثاني من Surface Duo بالفعل عبر الإنترنت، مما يعطينا لمحة عما يمكن توقعه. وعلى ما يبدو، ستكون أكبر ترقية للأجهزة عبارة عن إعداد كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة رئيسية وعدسة فائقة الدقة وعدسة تليفوتوغرافيّة.

ومن المفترض أيضًا أن يأتي Surface Duo 2 مع معالج Snapdragon 888 الأحدث من كوالكوم، مع دعم الجيل الخامس وقارئ NFC، وهذه الميزات لم نراها بالجيل الأول.

تقوم مايكروسوفت أيضًا بإجراء بعض التغييرات الطفيفة الأخرى على المعدات الداخلية الموجودة على Surface Duo 2، بما في ذلك نقل مستشعر بصمة الاصبع زر الطاقة ووضع منفذ USB-C على الجانب الأيمن.

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