تكنولوجيا: سامسونج تنتهي من الإختبارات الأولية لرقاقة Exynos 2200 في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن النتائج الأولية لإختبارات رقاقة سامسونج المرتقبة Exynos 2200 في Geekbench.

تستعد شركة سامسونج لمنافسة رقاقة كوالكوم Snapdragon 898 هذا العام بإصدارها الجديد Exynos 2200 الذي يرتكز على كرت الشاشة من AMD.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe نموذج رقاقة سامسونج في إختبارات benchmark والذي يظهر برقم SM-S906B، ويدعم هاتف Galaxy S22 Plus المرتقب من سامسونج، ويظهر المعالج في القوائم بنواة Cortex-X2 رئيسية، مع 3 من أنوية Cortex-A710 الكبيرة، و4 من أنوية A510.

كما تعد الرقاقة أول إصدار من سامسونج بمعمارية ARMv9، مع تقنية AMD RDNA2 في كرت الشاشة Radeon، كما تدعم أنوية X2 سرعة 2.59 GHz، وتقدم الرقاقة بشكل عام سرعة 3.0 GHz.

وتقدم أنوية A710 سرعة 2.50 GHz، بينما تتميز أنوية A510 بسرعة 1.73 GHz، ولقد أوضحت إختبارات رقاقة كوالكوم Snapdragon 898 في المقابل سرعة 2.42 GHz لنواة X2 الرئيسية، وسرعة 2.17 GHz لأنوية A710، بينما تقدم أنوية A510 سرعة 1.79 GHz.

أيضاً من المقرر أن يتم تصنيع رقاقات Exynos 2200 و Snapdragon 898 في منشأة سامسونج، كما ترتكز الرقاقات على دقة تصنيع 4 نانومتر، ومن المتوقع أن يتم إختبار الرقاقات من جديد قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

المصدر

اعلان





