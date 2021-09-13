تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE ينطلق رسمياً في 15 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي مقطع فيديو تشويقي على حسابها الرسمي في تويتر أكدت من خلاله على خططها لإطلاق Xiaomi 11 Lite 5G NE في 15 من سبتمبر.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 15 من سبتمبر لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi 11T و 11T Pro، واليوم أكدت العملاق الصيني في إعلان تشويقي جديد على خططها للكشف عن إصدارها منخفض التكلفة Xiaomi 11 Lite 5G NE خلال الحدث.

ولقد رصد الهاتف بالفعل خلال الفترة الماضية في قوائم TENAA في بداية هذا الشهر، حيث أوضحت التسريبات العنوات الذي ينطلق به الهاتف في السوق الصيني وهو Xiaomi CC11.

ويأتي الهاتف بمستوى تسعير أقل من هاتف Mi 11 Lite 5G الذي أطلق في وقت سابق هذا العام، كما يتميز الإصدار الجديد بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، ويضم الهاتف كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد برقاقة Snapdragon 778G، كما يضم بطارية بقدرة 4250 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 359 يورو.

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