شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Birthday Mini الجديدة في سناب شات؟ وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت منصة سناب شات طريقة جديدة لتذكر أعياد ميلاد الأصدقاء ومشاركة الاحتفال داخل التطبيق، وذلك باستخدام أداة التذكير الجديدة Birthday Mini، والتى توفر نظرة عامة على أعياد ميلاد الأصدقاء، والوصول إلى ميزات احتفالية خاصة، مثل عدسات الواقع المعزز، للمساعدة في الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال التطبيق: شاهد قائمة أعياد الميلاد القادمة والحديثة، بالإضافة إلى أعياد الميلاد التي تنظمها Zodiac Sign، تمنى لأصدقائك عيد ميلاد سعيد مع ملصقات فريدة وعدسات مرحة للاحتفال، يمكنك حتى العد التنازلي لعيد ميلادك.

وتوفر هذه الخطوة فرصة كبيرة، حيث يعتمد جزء كبير من استخدام فيسبوك على الإضافات، حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أعياد ميلاد قادمة، والبقاء على اطلاع على الأخبار الرئيسية حول العائلة والأصدقاء داخل التطبيق.

لكن في نفس الوقت فلن تعرض أداة Birthdays Mini سنة ميلاد صديقك ولا عمره بالضبط، وبالمثل، لن يرى مستخدمو المنصة الآخرون نفس المعلومات عنك، ولن ترى أيضًا أعياد ميلاد الأصدقاء الذين لم يوافقوا على عرضها في التطبيق.