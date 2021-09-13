شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 13 برو قد يتضمن أعلى سعة تخزين بهواتف آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما واحد يفصل آبل لإطلاق هاتف iPhone 13 المرتقب مع استمرار ورود تقارير عن جميع الأشياء الجيدة التي قد يقدمها الهاتف الجديد، فإذا وجدت أن مساحة التخزين تمتلئ دائمًا بسرعة فائقة على جهاز iPhone الحالي الخاص بك، فيجب أن تكون آخر الأخبار من محلل Apple الموثوق به Ming-Chi Kuo موضع اهتمام.

ففي تقرير صدر في عطلة نهاية الأسبوع عبر 9to5Mac، اقترح Kuo أن يتم إطلاق iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بأكبر مساحة تخزين متوفرة على الإطلاق على هاتف ذكي من Apple: 1 تيرابايت، بعبارة أخرى، هذا هو 1000 جيجابايت، أو 996 جيجابايت أكثر من الخيار الأقل الذي تم تقديمه مع iPhone الأصلي في عام 2007 فهى سعة تخزين كبير، بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

هذا يعني أنه حتى لو كنت مصور فيديو و/ أو مصورًا متحمسًا يحب أيضًا تنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست بدلاً من دفق المحتوى من السحاب ، فمن المحتمل أنك لن تملأه أبدًا.

وفقًا لـ Kuo، سيوفر iPhone 13 وiPhone 13 Mini خيارات تخزين تبلغ 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع إلغاء Apple لخيار 64 جيجابايت الذي يأتي مع iPhone 12 و 12 Mini مع إضافة خيار جديد بسعة 512 جيجابايت.

ومن ناحية أخرى من المرجح أن يوفر كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و1 تيرابايت، سيكون هذا مطابقًا لجهاز iPhone 12 Pro و 12 Pro Max ، باستثناء إضافة خيار 1 تيرابايت الجديد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن iPhone 13 سيتضمن خيارًا بسعة 1 تيرابايت ، لكن إدخال Kuo قريب جدًا من تاريخ الإطلاق يقدم أوضح مؤشر حتى الآن على أنه سيحدث بالفعل.

في تقريره، أشار Kuo أيضًا إلى أن iPhone 13 قد يعاني من نفس النقص في المكونات الذي يؤثر على العديد من شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي ، على الرغم من أنه يبدو أنه يشير إلى أن المشكلة قد تؤثر على شحنات طرز iPhone القديمة أكثر من iPhone 13.