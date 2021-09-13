تراجع أسعار العملات الرقمية.. كم بلغت بيتكوين؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية، تراجعا ملحوظا في التعاملات الصباحية بقيادة بيتكوين، الإثنين، بعد موجة ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية “المشفرة” حول العالم إلى 2.106 تريليون دولار في التعاملات الصباحية، الإثنين، مقارنة مع 2.19 تريليون دولار في التعاملات المسائية أمس الأحد.

ويبلغ إجمالي عدد العملات الافتراضية المتداولة حول العالم حتى بداية تعاملات اليوم 9314 عملات، يجري تداولها عبر 494 منصة رقمية عبر شبكة الإنترنت.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وبنسبة 2.9% تراجعت العملة الافتراضية الأبرز “بيتكوين” إلى 44.66 ألف دولار أمريكي، مسجلة قيمة سوقية 840.35 مليار دولار، لكنها بعيدة عن القيمة السوقية المسجلة في تعاملات الأسبوع الماضي البالغة 971 مليار دولار.

كما تراجعت عملة إيثيريوم بنسبة 5.9% خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3223 دولارا، فيما بلغت قيمته السوقية 379.27 مليار دولار أمريكي.

وهبطت عملة “كاردانو” بنسبة 8.3% خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مسجلة 2.39 دولارا للوحدة الواحدة، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 76.811 مليار دولار أمريكي.

عملات رقمية صغيرة

وبنسبة 0.4% ارتفعت العملة الافتراضية “تيثر” إلى دولارا واحد بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 69.51 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات التداول اليوم.

أما عملة بينانس كوين، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.8% خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليبلغ سعر الوحدة الواحدة نحو 395 دولارا، وبإجمالي قيمة سوقية 61.19 مليار دولار.

أما عملة “سولانا” فقد سجلت تراجعا بنسبة 12.7% خلال التعاملات الصباحية اليوم مقارنة مع إغلاق جلسة الأحد، ليبلغ سعر الوحدة 157 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 46.17 مليار دولار.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.