تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Infinix Zero X و X Pro وأيضاً Z Neo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة Infinix Zero X، وInfinix Zero X Pro وأيضاً Z Neo التي تنطلق بكاميرات periscope.

تنطلق الإصدارات الجديدة من هواتف Infinix بكاميرات periscope تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، والتكبير الرقمي حتى 60 مرة، كما تأتي الهواتف بخوارزمية تعرف ب”Galileo” تدعم التحكم في آداء الكاميرة عند إلتقاط صور للقمر، حيث تعمل الخوارزمية على معالجة البيانات لتحسين جودة التصوير.

ويأتي الإختلاف في الكاميرة الرئيسية في الإصدارات الثلاثة، حيث يتميز Infinix Zero X Pro بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، بينما تأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Infinix Zero X بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري.

ويأتي المستشعر الرئيسي في إصدار الشركة الثالث Zero X Neo بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم ميزة التثبيت البصري.

كما تتميز كاميرة periscope في الإصدارات الثلاثة بدقة 8 ميجا بيكسل، وتضم الإعدادات أيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ويدعم أيضاً لقطات macro، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED مزدوج.

ويدعم هواتف Infinix الجديدة رقاقة معالج Helio G95 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر وتضم اثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.05GHz، مع كرت شاشة Mali-G76 MC4.

أيضاً تتميز هواتف Zero X و X Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، مع معدل لمس 240Hz، بينما ينطلق هاتف Zero X Neo بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، مع معدل لمس 180Hz.

ويضم هاتف Infinix Zero X Neo بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، بينما ينطلق هاتفي Zero X و X Pro بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تنطلق الهواتف بواجهة XOS 7.6 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ومعايير UFS 2.2 في السعة التخزينية حيث يأتي إصدار PRO بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بسعة 128 جيجا بايت، وتأتي الذاكرة 8 جيجا بايت رام في الإصدارات الثلاثة.

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