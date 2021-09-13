شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب توقف تشغيل روبوت الموسيقي Rythm الخاص بـ"ديسكورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع فقط من إجبار روبوت موسيقى Groovy Discord على عدم الاتصال بالإنترنت ، يحول موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل انتباهه الآن إلى Rythm ، أشهر روبوت الموسيقى على Discord، حيث أرسل عملاق البحث طلب وقف وكف لأصحاب Rythm، وهو روبوت يتيح لمستخدمي ديسكورد تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ويستخدمه أكثر من 560 مليون شخص حسبما نقل موقع The verege.

وتريد جوجل إغلاق برنامج Rythm bot في غضون سبعة أيام ، وتلتزم الخدمة بإغلاق الروبوت الخاص بها في 15 سبتمبر.

وتم تثبيت "ريثم" حاليًا على أكثر من 20 مليون خادم ديسكورد ولدى Rythm وحده أكثر من 560 مليون مستخدم ديسكورد، مما يجعل هذا الإغلاق ضربة كبيرة لميزة أساسية في ديسكورد.

على الرغم من أن روبوتات الموسيقى قد تبدو وكأنها جزء أساسي من ديسكورد، فتم تمكينها من قبل جهات خارجية لسنوات ، مما يسمح لـ "ديسكورد" بتجنب التدقيق أو الإجراءات القانونية من شركات مثل يوتيوب، سيؤدي إغلاق Groovy و Rythm إلى إجبار العديد من مستخدمي ديسكورد على البحث عن بدائل، لكن مطوري الروبوت الأصغر قد ينتهي بهم الأمر قريبًا في وضع مماثل إذا حاولوا سد الفجوة العملاقة.

يبدو أن يوتيوب وديسكورد يعملان على شكل من أشكال البدائل، كانت Discord تختبر ميزة الحفلة الاجتماعية على خدمتها على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتسمح لمستخدمي ديسكورد بتكوين حفلة مشاهدة على يوتيوب، إنها ليست بديلاً مباشرًا لروبوتات الموسيقى على Discord ، ولكن إذا تم إطلاق الميزة رسميًا، فستكون طريقة رسمية لمشاهدة محتوى YouTube داخل Discord.