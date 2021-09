شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحذر.. كاميرا آيفون قد تتلف بسبب اهتزازات الدراجة النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت آبل قسمًا جديدًا إلى صفحات الدعم الخاصة بها محذرة من أن اهتزازات الدراجات النارية يمكن أن تلحق الضرر بكاميرا آيفون بمرور الوقت، ووفقًا لشركة آبل: "يمكن أن يؤدي تعريض جهاز iPhone الخاص بك إلى اهتزازات عالية السعة ضمن نطاقات تردد معينة، خاصة تلك الناتجة عن محركات الدراجات النارية عالية الطاقة، إلى تدهور أداء نظام الكاميرا." حسبما نقل موقع Digitartlends.

يقول عملاق التكنولوجيا إن الهواتف المتأثرة تشمل تلك التي تحتوي على تثبيت بصري للصورة، مما يعني أن iPhone 6 Plus و iPhone 6s Plus و iPhone 7 والإصدارات الأحدث بما في ذلك iPhone SE 2 (الكاميرا الواسعة للغاية في iPhone 11 والإصدارات الأحدث لا تحتوي على تثبيت الصورة البصري، ولا الكاميرا المقربة على iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus).

وتؤثر المشكلة أيضًا على أجهزة iPhone المزودة بضبط تلقائي للصورة ذات الحلقة المغلقة، والتي تأتي مع iPhone XS والإصدارات الأحدث ، بما في ذلك iPhone SE 2.

تساعدك كلتا الميزتين على ضمان وضوح صورك ، بينما يعمل التثبيت أيضًا على تقليل الاهتزاز في مقاطع الفيديو.

قالت شركة Apple في وظيفة الدعم الجديدة: "تولد محركات الدراجات النارية عالية الطاقة أو ذات الحجم الكبير اهتزازات شديدة السعة تنتقل عبر الهيكل والمقود"، "من المستحسن تجنب تعريض iPhone الخاص بك للاهتزازات عالية السعة الممتدة."

وبمعنى آخر إذا كنت تريد أن تظل كاميرا iPhone في أفضل شكل ممكن، فيجب عليك الامتناع عن ربط هاتفك بالدراجات النارية ذات المحركات عالية الطاقة أو عالية الحجم.

أضافت Apple أن ربط iPhone بالمركبات ذات الحجم الصغير أو المحركات الكهربائية، مثل الدراجات البخارية، يمكن أن يؤدي إلى "اهتزازات ذات سعة أقل نسبيًا"، وقالت إنه في هذه الحالات يوصى بتركيب مخمد للاهتزاز لتقليل مخاطر تلف الهاتف وأنظمته، كما نصحت بعدم استخدام الهاتف على الدراجات البخارية لفترات طويلة.

كما أوضحت MacRumors ، التي رصدت لأول مرة وظيفة دعم Apple الجديدة، ناقش عدد من مشاركات المنتدى على مدار السنوات الأخيرة كيف يبدو أن اهتزازات الدراجات النارية تلحق الضرر بتقنية الكاميرا على بعض أجهزة iPhone.

ستكون الأخبار بمثابة خيبة أمل كبيرة لسائقي الدراجات الذين يرغبون في استخدام جهاز iPhone الخاص بهم للتنقل، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان طرازات iPhone المستقبلية التغلب على المشكلة.