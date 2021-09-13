تكنولوجيا: Oppo تستعد للكشف عن واجهة ColorOS 12 في 16 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 16 من سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من واجهة المستخدم ColorOS 12.

تقدم Oppo واجهة ColorOS 12 في السوق الصيني في البداية في 16 من سبتمبر، ومن المقرر أن ترتكز واجهة ColorOS 12 على الإصدار الجديد من نظام تشغيل جوجل Android 12.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الأول من واجهة ColorOS 12 في يوم الإعلان الرسمي لسلسلة هواتف Find X3 في البداية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى خطط Oppo لإطلاق الإصدار الثابت من ColorOS 12 لهواتف الشركة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم Oppo خلال الحدث القادم التحديث الجديد من واجهة المستخدم مع عدد من منتجات الشركة تشمل إصدار جديد من الهواتف الذكية، وأيضاً جهاز لوحي جديد مع ساعة ذكية.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن Oppo تقدم خلال الحدث سلسلة هواتف Reno7، وساعة Oppo Watch Free، إلا أن التسريبات لم تكشف عن الجهاز اللوحي المرتقب.

كما تقدم Oppo تحديث واجهة ColorOS 12 بتجربة مرئية جديدة ترتكز على النوافذ المتحركة، وبطاقات إختصار تدعم إلقاء نظرة سريعة على التطبيقات، كما تعزز Oppo معايير الحماية في الواجهة لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي خلال أيام.

المصدر

اعلان





