تكنولوجيا: إصدار Oppo المحدود Find X3 Pro هو أول هاتف بالشراكة مع Kodak

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل كلاً من Oppo وعملاق تصنيع الكاميرة Kodak على تطوير هاتف جديد يتميز باثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو إصدارات محدود من Oppo Find X3 Pro.

تقدم شركة Oppo قريباً إصدارها المحدود من هاتف Oppo Find X3 Pro الذي يقدم للأسواق بلون جديد وإعدادات للكاميرة طورت بالشراكة مع Kodak.

ويتميز الإصدار المحدود من هاتف Find X3 Pro باللون الفضي في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، وأيضاً تصميم جلدي باللون الأسود بملامح Kodak 35 classic في الجزء السفلي من الجهة الخلفية.

كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم PEEM00 والذي يتوافق مع النموذج الأصلي من هاتف Find X3 Pro.

يذكر أن العديد من الشراكات التي تجمع بالفعل بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية والشركات المطورة للكاميرة، جيث جمعت كلاً من هواوي وLeica شراكة لمدة طويلة، وأيضاً سوني vivo ونوكيا مع Zeiss، بينما بدأت شركة وان بلس شراكتها مؤخراً أيضاً مع Hasselblad.

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