تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 22 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن Realme GT Neo2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة Realme إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم أكدت من خلاله على موعد الإعلان عن Realme GT Neo2 في 22 من سبتمبر الجاري.

تكشف شركة Realme لاحقاً هذا الشهر عن إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان Realme GT Neo2، ولقد شغل الهاتف عدد من التسريبات التي كشفت عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

ولقد أوضحت Realme في وقت سابق خططها لدعم هاتف Realme GT Neo2 برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض Full HD Plus.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار بعد هاتف الشركة السابق Realme GT Neo الذي انطلق للأسواق العالمية بعنوان Realme X7 Max 5G.

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