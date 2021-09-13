شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة الكمبيوتر والهواتف مسئولة عن الانبعاثات أكثر من صناعة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) قد تبعث غازات احتباس حراري أكثر من صناعة الطيران بأكملها، حيث فحص باحثو جامعة لانكستر الدراسات العلمية السابقة التي حسبت إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

لا تتكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر فحسب، بل تشمل أجهزة التلفزيون ومعدات شبكات الهاتف المحمول ومراكز البيانات.

ويشمل أيضًا أحدث التقنيات الرقمية العصرية مثل Blockchain وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).

بينما تكمن مشكلة العديد من الأجهزة الشائعة في أنها تحتوي على لوحات عرض كريستالية سائلة (LCD)، وفي كل مرة يتم فيها تصنيع هذه الأجهزة، تنبعث غازات دفيئة مفلورة قوية في الغلاف الجوي.

كما يتم أحيانًا حرق الأجهزة الإلكترونية المهملة للتخلص منها، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون (CO2) والمواد الكيميائية السامة في الهواء.

قالت باحثة الدراسة الدكتورة كيلي ويديكس من جامعة لانكستر إن مصطلح "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" لا يشمل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب أخرى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الشبكات ومراكز البيانات.

ولعل بعض التقديرات السابقة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تأخذ في الحسبان دورة الحياة الكاملة وسلسلة التوريد للمنتجات والبنية التحتية.

وتتضمن بعض الخطوات خلال هذه الدورات الطاقة المنفقة في التصنيع، وتكلفة الكربون المرتبطة بالمكونات، والطاقة المستهلكة عند استخدام المعدات، وأخيراً التخلص من المنتجات عندما تحقق الغرض منها.