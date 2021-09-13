الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة والوجه البحرى طقسا حارا رطبا نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدل رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن هناك نشاطا في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، موضحة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد مثل السلوم ومرسى مطروح.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فتسجل القاهرة 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، والوجه البحري 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة للعظمى 24 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 34 للعظمى 25 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و27 للصغرى، وشمال الصعيد 38 للعظمى و25 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و27 للصغرى.