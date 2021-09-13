شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشغيل أكبر آلة لامتصاص الكربون فى العالم بأيسلندا.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أكبر آلة لامتصاص الكربون في العالم عملها، التي وصفت بأنها أداة للحد من تغير المناخ في أيسلندا، وتبلغ تكلفتها 15 مليون دولار، والتي أنشأتها شركة Climeworks ومقرها زيورخ في محطة Hellisheiði للطاقة في أيسلندا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستلتقط الآلة التي تسمى Orca ما يبلغ 4000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون (CO2) سنويًا كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية من حوالي 790 سيارة.

تتكون Orca من مجموعة من أجهزة تنقية الهواء المعدنية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط، قبل استخراجه باستخدام مرشح كيميائي، ثم يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، مما يقلل من كمية غازات الاحتباس الحراري التي تصل إلى الغلاف الجوي.

ويمكن تخزين الغاز بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، أو استخدامه في صناعة الوقود والمواد الكيميائية ومواد البناء وغيرها من المنتجات.

قال يان فورزباكر، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة Climeworks، إن Orca د قدمت مخططًا قابلًا للتطوير ومرنًا وقابل للتكرار.

وأضاف فورزباكر، "لا يزال تحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميًا طريقًا طويلاً لنقطعه، ولكن مع Orca ، نعتقد أن Climeworks قد خطت خطوة مهمة أقرب لتحقيق هذا الهدف."