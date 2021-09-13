شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون: شركات إيلون ماسك لا تهتم بالقواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمازون هذا الأسبوع قبل إجتماع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للنظر في نزاع حول خطط الشركتين لبناء شبكات أقمار صناعية منافسة، إن شركات الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك لا تهتم بالقواعد.

وانتقدت أمازون شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك باعتبارها منتهكة للعديد من القواعد، كما أرسلت لمسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية قائمة بمشاكل ماسك السابقة مع المنظمين الآخرين، في محاولة أكثر عدوانية حتى الآن لمقاومة الجدول الزمني السريع لسبيس إكس لنشر أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض.

وتعود هذه المعركة الخاصة إلى وقت سابق من هذا العام عندما اقترحت SpaceX تحديثًا لشبكة Starlink الخاصة بها، وهي عبارة عن كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض مصممة لإرسال الإنترنت عريض النطاق إلى المناطق الريفية مع القليل من اتصالات الإنترنت أو بدونها.

ولدى SpaceX أكثر من 1700 قمر صناعي في المدار حتى الآن، مع حوالي 100000 عميل يستخدمون خدمات الإنترنت في مرحلة تجريبية، وقال التقرير إن أمازون تخطط لشبكة أقمار صناعية مماثلة تسمى Kuiper بها أكثر من 3000 قمر صناعي، لكنها لم تكشف عن خطط إنتاج أو تطلق أي أقمار صناعية إلى الفضاء حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، قدمت شركة SpaceX طلبًا لتعديل اقتراحها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، حيث طلبت من اللجنة الموافقة على خطتين لنشر أقمار Starlink الصناعية في المستقبل، وقال التقرير إن سبيس إكس لن تنفذ سوى واحدة من الخطتين، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على قرارها بشأن مدى سرعة الجيل القادم من أقمار ستارلينك الصناعية للإطلاق ومتى يكون صاروخ ستارشيب جاهزًا لبدء إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية.