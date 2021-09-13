شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Wolverine تصل قريبا لأجهزة PS5.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Insomniac Games عن خططها لطرح لعبة ‘Wolverine’ حصرياً للإصدارات الجديدة من أجهزة ألعاب PS5 خلال الفترة القادمة، حيث تعمل شركة Insomniac Games المطورة للعبة “Spider-Man” على تطوير لعبة ‘Marvel’s Wolverine’ التي تنطلق حصرياً لأجهزة PS5 كإصدار مستقل، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد لإطلاق اللعبة رسمياً، أيضاً لم تقدم تفاصيل دقيقة حول هذا الإصدار.

وبحسب التقارير فقد أطلقت استديوهات Insomniac Games إعلان تشويقي للعبة ‘Wolverine’ خلال عرض PlayStation، من جانب آخر اشتهر استديو Insomniac Games بألعاب Ratchet and Clank: Rift Apart وSpider-Man: Miles Morales و Sunset Overdrive وغيرها من العناوين التي تحقق شعبية بالفعل.

كما إشتهرت الألعاب المطورة من الشركة بالتفاصيل الدقيقة للطبيعة، والحركات السريعة، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تجربة مميزة في لعبة Wolverine المرتقبة.