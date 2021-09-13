شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تؤجل أول رحلة تجارية لأبحاث الفضاء لمنتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني شركة Virgin Galactic من المزيد من الانتكاسات بسبب رحلاتها الفضائية المدفوعة، حيث ذكرت رويترز أن فيرجن أرجأت أول رحلة بحثية تجارية لها، Unity 23 ، إلى موعد لا يتجاوز منتصف أكتوبر، حيث كانت المهمة مقررة في الأصل في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، لكن أحد الموردين حذر من "عيب تصنيعي" محتمل في نظام تشغيل التحكم في الطيران، حسبما قالت فيرجين.

وليس من المؤكد ما إذا كان العيب موجودًا في سيارات فيرجن أو إذا كان من الضروري إجراء أي إصلاحات، وقالت فيرجن إنها كانت تؤجل الإطلاق فقط من منطلق "الحذر الشديد"، وستشهد المهمة دراسة ثلاثة من أعضاء القوات الجوية الإيطالية لتأثير الانتقال من الجاذبية الأرضية العادية إلى الجاذبية الصغرى على كل من البشر والبيئة.

وأضافت فيرجن أن هذا لم يكن مرتبطًا بتحقيق إدارة الطيران الفيدرالية في الانحراف عن مسار الرحلة الذي تم تطهيره، وعندما تمضي الرحلة إلى الأمام يعتمد أيضًا على رفع FAA حظرًا مؤقتًا على رحلات فيرجن بعد أن تنتهي من التحقيق.

وليس من المستغرب أن تتخذ فيرجن نهجًا شديد الحذر، ولا تزال الشركة تتعامل مع تداعيات انهيارها في عام 2014، وهي تتعرض لضغوط أكبر من أي وقت مضى الآن، حيث يدفع العملاء مقابل البحث، وفي النهاية، الركاب المنتظمون، قد تؤدي مثل هذه التأخيرات إلى إحباط شركة فيرجن لأنها تتسابق لتصبح عملًا مربحًا، ولكنها قد تكون مجدية إذا نجحت في بناء الثقة وقادت إلى المزيد من العملاء.