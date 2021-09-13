شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Google One وGoogle Drive؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ‏Google Drive هي خدمة تخزين، أمّا Google One فهي خطة اشتراك تمنحك المزيد من مساحة التخزين لاستخدامها عبر Google Drive وGmail و"صور Google"، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال Google One الحصول على مزايا إضافية ومشاركة اشتراكك مع عائلتك، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين الخدمتين كما يلى:

Google Drive توفر سعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت بشكل افتراضي لأي حساب جوجل، حيث يمكن للمستخدمين تخزين ملفاتهم ومزامنتها ومشاركتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، بالإضافة إلى ميزة دعوة الآخرين للتعاون في إنشاء المستندات وتحريرها.

Google One هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة، ولديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل: القدرة على مشاركة السعة التخزينة مع أفراد العائلة، والحصول على دعم فني، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.