شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Google One وGoogle Drive؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد Google Drive هي خدمة تخزين، أمّا Google One فهي خطة اشتراك تمنحك المزيد من مساحة التخزين لاستخدامها عبر Google Drive وGmail و"صور Google"، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال Google One الحصول على مزايا إضافية ومشاركة اشتراكك مع عائلتك، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين الخدمتين كما يلى:
توفر سعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت بشكل افتراضي لأي حساب جوجل، حيث يمكن للمستخدمين تخزين ملفاتهم ومزامنتها ومشاركتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، بالإضافة إلى ميزة دعوة الآخرين للتعاون في إنشاء المستندات وتحريرها.
هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة، ولديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل: القدرة على مشاركة السعة التخزينة مع أفراد العائلة، والحصول على دعم فني، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.
تأتي خدمة Google Drive بسعة تخزين مجانية قدرها 15 جيجابايت لأي حساب في جوجل موزعة على Google Drive و Gmail و Google Photos، ومن ناحية أخرى، تطلب خدمة (Google One) من المستخدمين التسجيل للحصول على خطة اشتراك، حيث تقدم الخدمة سعات تخزينة مختلفة تبدأ من: سعة 100 جيجابايت بسعر 1.99 دولار في الشهر، وسعة 200 جيجابايت بسعر 2.99 دولار في الشهر، وسعة 2 تيرابايت بسعر 9.99 دولارات في الشهر، وصولًا إلى سعة التخزين القصوى وهي 30 تيرابايت بسعر 299.99 دولارًا في الشهر.