شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث جوجل على سطح المكتب يدعم الوضع المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة جوجل رسميا الوضع المظلم لمحرك البحث التابع لها على أجهزة سطح المكتب، مما يتيح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة إكمال عمليات البحث أثناء الاستحمام باللون الرمادي الحبر، حيث يمكن للمستخدمين فتح الإعدادات وسوف يرون "المظهر" في نهاية القائمة.

وسينتقل ذلك بالمستخدمين إلى إعدادات البحث، المظهر مع القدرة على التحديد - افتراضي للجهاز، وموضوع داكن، وموضوع فاتح، وستظهر هذه الخلفية الرمادية الداكنة أينما قام المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص به على سطح المكتب، وفقًا لتقارير 9To5جوجل.

وتتضمن صفحات البحث صفحة جوجل الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث، من بين أمور أخرى، ووفقًا للتقرير، قد يحصل المستخدمون أيضًا على لافتة في نتائج البحث، بينما اكتشف البعض رمزًا للشمس في الزاوية العلوية اليمنى للتمكين / التعطيل بسرعة، وعند الإعلان، أقرت جوجل بطلبات المستخدمين لهذه الميزة وقالت إن مظهر البحث المظلم سيكون متاحًا بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة: "يسعدني أن أعلن أنه بدءًا من اليوم وسيتم طرحه بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أصبح المظهر الداكن متاحًا الآن لصفحات بحث جوجل على سطح المكتب"، وبحسب ما ورد يتم أيضًا اختبار هذه الميزة للموبايل.