شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام تطبيق مراقب الأنشطة في حواسيب ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك حواسيب ماك تطبيقًا خاص بمراقبة الأنشطة والتطبيقات التي تعمل فيها، ويعمل هذا التطبيق بطريقة مشابهة لتطبيق مدير المهمات في ويندوز.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، يستطيع هذا التطبيق إغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي تمنع جهازك من العمل بشكل طبيعي.

كما يعرض لك مراقب الأنشطة التطبيقات التي تستهلك أكبر موارد من جهازك سواءً كانت من المعالج المركزي أو الذواكر العشوائية.

ويمكنك مراقبة استهلاك التطبيقات لسرعة الإنترنت أيضًا، وذلك حتى تلاحظ التطبيقات التي تتصرف بشكل غير طبيعي.

يمكنك الوصول إلى التطبيق بسهولة عبر قائمة التطبيقات في حاسوبك، أو عبر مجلد الأدوات في عارض الملفات.

وعندما تقوم بفتح التطبيق تجد أمامك مجموعة من التبويبات، يختص كل تبويب بنوع من موارد الجهاز، حيث يمكنك الاختيار بين استهلاك الذاكرة العشوائية أو المعالج أو الطاقة أو سرعة الإنترنت بالإضافة إلى مساحة التخزين.

وتساعدك هذه التبويبات المختلفة على إدارة موارد الجهاز والتطبيقات بشكل أفضل، حيث تستطيع الوصول لأي تطبيق يسبب مشكلة عبرها.

لذلك إن كان هناك تطبيق يستهلك الكثير من المساحة وترغب في العثور عليه، فإنك تحتاج للضغط على تبويب المساحة لتعرض لك المساحة التي تستهلكها كل التطبيقات.

وينطبق الأمر كذلك على جميع التبويبات الأخرى، وإن كان جهازك يعاني من البطئ، فإنك تستطيع التوجه لتبويب الذاكرة العشوائية والمعالج.

ومن ثم تقوم بإغلاق التطبيقات التي تستهلك الكثير من الذاكرة العشوائية أو من قدرة المعالج، وذلك حتى تجعل الجهاز يعمل بطبيعته.

ويمكنك ترتيب قائمة التطبيقات التي تظهر أمامك بناءً على إستهلاكها للموارد، وذلك عبر الضغط على العنوان الطولي في الجدول.

ويعرض لك التطبيق بعض البيانات على شكل رسم بياني، ويكشف لك هذا الرسم عن موارد الجهاز واستهلاكها بنسبة كلية.

وإذا كنت ترغب في إغلاق تطبيق بعينه، فإنك تستطيع الضغط على هذا التطبيق ومن ثم الضغط على زر إيقاف.

ويأتي زر الإيقاف على شكل مربع يحتوي على علامة X بداخله، وعندما تغلق هذا التطبيق تظهر لك نافذة تسألك عن رغبتك في إجبار التطبيق على الإغلاق.