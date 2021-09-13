لعشاق لعبة Spider-Man 2.. ترقبوها على PS5 خلال هذا الموعد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت سوني خلال حدث PlayStation Showcase على بدء تطوير اثنان من ألعاب Marvel، كما أكدت على إطلاق Spider-Man 2 حصرياً على أجهزة PS5 في 2023.

كشفت سوني مؤخراً عن ألعاب Insomniac Games التي تأتي بمحتوى تكميلي لإصدار 2018 من لعبة Spider-Man وإصدار 2020 من لعبة Spider-Man: Miles Morales، كما أوضحت أن الإصدار الجديد Spider-Man 2 ينطلق في 2023.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات سوني أن تتوفر لعبة Spider-Man 2 حصرياً لأجهزة PS5، كما يشمل محتوى اللعبة شخصيات Peter Parker و Miles Morales على أن تحارب الشخصيات “Venom” وهو العدو الرئيسي في اللعبة.

من جانب أخر لم تكشف سوني عن الكثير من التفاصيل حول لعبة Spider-Man 2، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يدعم اللعب التعاوني.