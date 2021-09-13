تكنولوجيا: ابل تستعد للكشف عن أول هاتف iPhone بسعة 1 تيرابايت في 14 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث ابل خلال أيام لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 13، ولقد أوضح تقرير جديد من Kuo خطط ابل للإعلان خلال الحدث عن أول هاتف أيفون يأتي بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

تعقد ابل في 14 من سبتمبر حدث iPhone 13، وقبل إنطلاق فعاليات هذا الحدث قدم المحلل ” Ming-Chi Kuo” مزيد من التفاصيل حول الإعلانات المتوقعة في المؤتمر.



ولقد أشار Ming-Chi Kuo في تقريره إلى أن ابل تقدم كلاً من هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بنموذج مميز بسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

كما أضاف المحلل أن هواتف iPhone 13 و iPhone 13 mini تأتي بإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، لذا لن يتوفر نموذج بسعة 64 جيجا بايت في سلسلة iPhone 13 هذا العام.

من جانب أخر أشار المحلل Kuo في تقريره إلى أن ابل تقدم خلال هذا الحدث أيضاً سماعة AirPods 3 اللاسلكية، كما أشار إلى أن سلسلة iPhone 13 ستتأثر بشكل بسيط بنقص سلاسل توريد ابل.

أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل إصدارها الجديد من الساعات الذكية Apple Watch 7، الذي يأتي بمعالج جديد ومزيد من الترقيات، لذا نترقب حدث ابل لمزيد من التفاصيل حول منتجات عملاق التكنولوجيا المرتقبة هذا العام.

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