تكنولوجيا: لعبة “Gran Turismo 7” تنطلق رسمياً في مارس المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق لعبة “Gran Turismo 7” التي تقدم للاعبين تجربة واقعية للقيادة على أجهزة PS5 وأيضاً PS4 في 4 من شهر مارس للعام 2022.

أعلنت مدونة PlayStation عن موعد إطلاق لعبة “Gran Turismo 7″، والتي تستهدف دفع تجربة للاعبين تجمع بين الكثير من المعلومات حول السيارات والسباقات على مدار 150 عام، كما يأتي هذا الإصدار بمزيد من التفاصيل التي تتوافق مع آداء PS5.

ومن المقرر أن تجلب لعبة Gran Turismo 7 تجربة مميزة في القيادة تحاكي القيادة في الواقع بالكثير من التفاصيل الإحترافية، كما يقدم مطوري اللعبة مسارات تتوافق مع آداء ومميزات PS5.

ولقد أوضح الفيديو التشويقي للعبة الذي كُشِف عنه خلال فعاليات “PlayStation Showcase” المجموعة المميزة من السيارات المتنوعة المقدمة في اللعبة، كما قدم المطوريين نظرة سريعة على آدوات تخصيص السيارات، والمسارات وغيرها من المميزات المقدمة في اللعبة.

المصدر

اعلان





