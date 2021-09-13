تكنولوجيا: لعبة “Ghostwire: Tokyo” تصل إلى أجهزة PS5 في ربيع العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مقطع تشويقي جديد نشر خلال PlayStation Showcase للعبة المغامرة والإثارة المرتقبة “Ghostwire: Tokyo”، والتي تنطلق إلى أجهزة PS5 في ربيع 2022.

أكدت شركة Bethesda المطورة للعبة “Ghostwire: Tokyo” على خطط الشركة لإطلاق اللعبة حصرياً لأجهزة PS5 في ربيع العام المقبل، ولقد إستعرضت الشركة مزيد من التفاصيل حول أحداث اللعبة خلال حدث سوني الأخير.

ويكشف مقطع الفيديو التشويقي للعبة “Ghostwire: Tokyo” عن مجموعة من الأحداث المرعبة والمثيرة في مغامرة للشخصية الرئيسية في اللعبة في أجواء خارقة للطبيعة.

ولقد تم تأجيل إصدار اللعبة عن موعدها الأول، حيث أشارت الشركة في البداية إلى خططها لإطلاق اللعبة خلال هذا العام، إلا أن الشركة المطورة عادت خلال حدث سوني للكشف عن موعد محدد بشكل أكبر خلال العام المقبل لإطلاق اللعبة على أجهزة PS5.

المصدر

اعلان





