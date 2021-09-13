علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لعبة Spider-Man 2 تنطلق حصرياً إلى أجهزة PS5 في 2023

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سوني خلال حدث PlayStation Showcase على بدء تطوير اثنان من ألعاب Marvel، كما أكدت على إطلاق Spider-Man 2 حصرياً على أجهزة PS5 في 2023.

كشفت سوني مؤخراً عن ألعاب Insomniac Games التي تأتي بمحتوى تكميلي لإصدار 2018 من لعبة Spider-Man وإصدار 2020 من لعبة Spider-Man: Miles Morales، كما أوضحت أن الإصدار الجديد Spider-Man 2 ينطلق في 2023.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات سوني أن تتوفر لعبة Spider-Man 2 حصرياً لأجهزة PS5، كما يشمل محتوى اللعبة شخصيات Peter Parker و Miles Morales على أن تحارب الشخصيات “Venom” وهو العدو الرئيسي في اللعبة.

من جانب أخر لم تكشف سوني عن الكثير من التفاصيل حول لعبة Spider-Man 2، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يدعم اللعب التعاوني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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