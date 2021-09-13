تكنولوجيا: فيديو تشويقي يكشف عن لعبة God of War Ragnarök المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة سوني قد أعلنت عن لعبة”God of War Ragnarök” منذ عام تقريباً، ويأتي فيديو تشويقي اليوم ليقدم نظرة أولية عن اللعبة.

يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن الملامح الأولى للعبة “God of War Ragnarök” التي تحاكي لعبة “God of War” مع السلاح المزدوج الذي برع فيه Kratos في 2018، مع Atreus الذي يخوض معارك لإثبات قدرته القتالية.

ولقد أوضحت مدونة اللعبة الجديدة الصراعات التي تدور في أحداث اللعبة، مع شخصيات الأعداء في اللعبة مثل Freya وThor، حيث قدمت المدونة تفاصيل تشويقية محدودة عن الشخصيات، بشكل خاص لكراتوس وأتريس.

كما تشير المدونة إلى أن الممثل “Richard Schiff” سيؤدي دور “أودين” في أحداث اللعبة، كما تتضمن أحداث اللعبة الكثير من البيئات المميزة بتفاصيل دقيقة، مع مجموعة متنوعة من الأعداء، وأسلوب جديد لإستخدام Kratos.

يذكر أن سوني لم تحدد حتى الآن موعد دقيق لإطلاق اللعبة، إلا أن الشركة أشارت في إعلانها الأول العام الماضي إلى خططها لإطلاق” God of War Ragnarök” في 2021.

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