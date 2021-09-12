شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كليوباترا" كوكب غريب على شكل عظم يدور حول الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى علماء الفلك نظرة فاحصة حتى الآن على كويكب ذي شكل غير عادي يدور حول الشمس في حزام الكويكبات الواقع بين مداري كوكب المشتري والمريخ.

تم تصوير الكويكب الغريب، المسمى كليوباترا، مؤخرًا بأكبر قدر من التفاصيل حتى الآن باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي. تُظهر الصورة الكويكب من زوايا مختلفة، وتكشف عن فصين مرتبطين بجزء مركزى له شكل عام مثل العظم حسبما نقل موقع Digitartlends.

قال المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة عن الكويكب، فرانك مارشيس، عالم الفلك في معهد SETI: "إن كليوباترا حقًا جسم فريد من نوعه في نظامنا الشمسي".

"يحرز العلم تقدمًا كبيرًا بفضل دراسة القيم المتطرفة الغريبة، أعتقد أن كليوباترا هي واحدة من هؤلاء وفهم هذا النظام المعقد متعدد الكويكبات يمكن أن يساعدنا في معرفة المزيد عن نظامنا الشمسي ".

لفهم شكل كليوباترا استخدم الباحثون أداة البحث عن الكواكب الخارجية عالية التباين (SPHERE) الطيفية والقابلة للقياس الاستقطاب (SPHERE) على VLT لالتقاطها من زوايا مختلفة ثم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لشكلها، لقد لاحظوا أن أحد الفصوص أكبر من الآخر، ويبلغ طوله الإجمالي حوالي 170 ميلاً،

معلومة أخرى مثيرة للاهتمام حول هذا الكويكب هي أن له قمرين يدوران حوله، تكون مداراتهم معقدة بسبب الشكل الغريب للكويكب، ولكن باستخدام تلك النماذج، يمكن للباحثين استخدام هذه المعلومات لحساب كتلة الكويكب، والتي تبين أنها أقل بكثير مما كان مقدرا في السابق.

وستستخدم الدراسات المستقبلية لكليوباترا التلسكوب الكبير للغاية (ELT) للنظر فيه بمزيد من التفاصيل، سيستخدم نظام البصريات التكيفية لهذا التلسكوب الجديد مرآة مشوهة لتقليل التشوه الذي يسببه الغلاف الجوي، مما يسمح له برؤية الأشياء البعيدة مثل الكويكب بتركيز أكثر حدة.

قال مارشيس: "لا يمكنني الانتظار لتوجيه ELT إلى كليوباترا، لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الأقمار وتحسين مداراتها لاكتشاف التغييرات الصغيرة".