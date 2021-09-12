شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استخدام تطبيقات الواقع المعزز للمساعدة فى إصلاحات محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تكون تكنولوجيا الفضاء معقدة، سواء كانت سفينة فضاء مأهولة أو هيكلًا كبيرًا مثل محطة الفضاء الدولية (ISS) ، عندما يحتاج رواد الفضاء إلى صيانة أو استبدال مكونات معينة، فإنها ليست مهمة بسيطة على الإطلاق، حيث يتم الإشراف على الإصلاحات مثل تلك التي يتم إجراؤها على محطة الفضاء الدولية من قبل الموظفين على الأرض، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المخططات والمعلومات حول المكونات وإرشاد رواد الفضاء إلى ما يجب القيام به بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

ولكن بالنسبة للبعثات المستقبلية، خاصة تلك التي ستغادر في نهاية المطاف إلى النظام الشمسي مثل المريخ، سيكون هناك تأخير كبير في الاتصالات بين الأرض ورواد الفضاء مما يجعل هذا النهج غير عملي.

وسيحتاج رواد الفضاء إلى أن يكونوا قادرين على إجراء الإصلاحات أو التغييرات بأنفسهم، دون الكثير من التوجيه الفوري من الأرض.

للمساعدة في ذلك يختبر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية نظامًا جديدًا للواقع المعزز (AR) يمكن أن يساعد في فحص معدات المحطة وصيانتها.

ويستخدم مشروع T2 Augmented Reality أجهزة مألوفة للمستهلكين مثل Microsoft HoloLens AR googles بالإضافة إلى برنامج NASA المطور خصيصًا لإعطاء رواد الفضاء إرشادات وتعليمات لأداء مهام مثل فحص المعدات العلمية أو صيانة معدات التمرين في المحطة. الفكرة هي تحميل البرنامج بتعليمات للعمليات المختلفة التي يمكن للطاقم الوصول إليها عندما يحتاجون إليها.

قال الباحث في محطة الفضاء الدولية برايان دانسبيري في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "أدوات الواقع المعزز تبشر بالسماح لنا بتعبئة التوجيهات والخبرة مسبقًا"، "المحطة الفضائية هي المنصة المثالية لاختبار أنظمة الواقع المعزز وتحسين هذه الأدوات حتى تكون جاهزة عندما يحتاجها رواد الفضاء في المستقبل، بالقرب من المنزل، تساعد هذه الاختبارات على نضج البرامج وتكنولوجيا الواقع المعزز الآن، لذا فإن الخبرة والدعم متاحان في المواقع البعيدة حول العالم ".

وحتى الآن تم اختبار النظام من قبل رائد فضاء JAXA Soichi Noguchi، الذي استخدمه لصيانة جهاز الجري للمحطة الفضائية، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيه ورائد فضاء ناسا ميجان ماك آرثر، يخطط الطاقم لتسع جلسات اختبار أخرى لتجربة الإجراء ومعرفة المزيد حول ما ينجح وما لا ينجح. في الوقت الحالي، سيتم استخدام النظام فقط في جهاز المشي، ولكن في المستقبل، يمكن استخدام هذا النهج للحفاظ على قطع أخرى من المعدات ويمكن حتى أن يستخدمه رواد الفضاء الذين يسافرون إلى القمر أو المريخ.