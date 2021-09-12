شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأجيل إطلاق مهمة سبيس إكس Inspiration4 ليوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على طاقم مهمة سبيس إكس الأولى والمدنية بالكامل، Inspiration4، الانتظار لفترة أطول قليلاً للذهاب إلى الفضاء، حيث تم تأخير إطلاق المهمة ليوم واحد.

كان تاريخ الإطلاق محددًا في الأصل يوم الأربعاء 15 سبتمبر بالتوقيت العالمي المنسق (الثلاثاء 14 سبتمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، ولكن تم تأجيل هذا الآن لمدة 24 ساعة إلى نافذة الإطلاق التي تفتح في منتصف ليل الخميس 16 سبتمبر بالتوقيت العالمي المنسق (8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي في 15 سبتمبر) لإتاحة المزيد من الوقت للاستعدادات بحسب ما نقلته Digitartlends.

وقالت شركة سبيس إكس في بيان إن الطاقم وصل إلى فلوريدا بعد اليوم الأخير من التدريب في كاليفورنيا، كما تم نقل مركبة دراجون الفضائية إلى موقع الإطلاق، ووصلت إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء وتم تركيبها على صاروخ فالكون 9 الذي سيطلقها.

قالت سبيس إكس: "بعد الوصول التقى الفريقان من سبيس إكس وإنسبيريشن 4 أيضًا مساء أمس لإجراء مراجعة متابعة لاستعداد الرحلة وإحاطة أولية عن حالة الطقس"، "بعد تقييم جاهزية صاروخ فالكون 9، ومركبة دراجون الفضائية، والأنظمة الأرضية المرتبطة بها، وأصول الاسترداد والعناصر الرئيسية الأخرى لنظام رحلات الفضاء البشرية في سبيس إكس ، والتنبؤات الجوية الحالية للظروف في موقع الإطلاق، على طول ممر الصعود، وفي مواقع الهبوط قبالة سواحل فلوريدا من أجل عودة آمنة للطاقم بعد بضعة أيام، وافقت الفرق على استهداف ما لا يتجاوز الساعة 8:00 مساءً ET يوم الأربعاء 15 سبتمبر للإقلاع، سيتيح ذلك وقتًا إضافيًا للاستعدادات النهائية، وعمليات فحص المركبات ومراجعات البيانات".

وقالت الشركة أيضًا إنها ستحدد وتعلن عن موعد محدد للإطلاق قبل ثلاثة أيام من الإقلاع.

وجذبت المهمة اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، مدعومة بفيلم وثائقي من Netflix يتابعه مع الطاقم أثناء استعدادهم للمهمة، لم تنته جميع حلقات الفيلم الوثائقي بعد، ويقول المنتجون إنهم يخططون لعمل حلقة واحدة على الأقل بعد عودة الطاقم من المهمة.

إذا كنت ترغب في معرفة كيف يعيش الطاقم على قيد الحياة فور حدوثه ، فسيتم بث الإطلاق والمراحل الأولى للمهمة مباشرة بواسطة SpaceX، لمعرفة كل التفاصيل ومعرفة مكان المشاهدة، انتقل إلى دليلنا حول كيفية مشاهدة إطلاق SpaceX Inspiration 4 على الهواء مباشرة.