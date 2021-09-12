شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل قدمت جوجل بيانات بعض المستخدمين إلى سلطات هونج كونج فى عام 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل بعض بيانات المستخدمين إلى حكومة هونج كونج العام الماضي، على الرغم من وعودها بأنها لن تعالج طلبات البيانات هذه من السلطات، وفقًا لهونج كونج فري برس.

وقالت الشركة للمنافذ الإخبارية إنها "أنتجت بعض البيانات" ردًا على ثلاثة من 43 طلبًا تلقتها من حكومة هونج كونج، أفادت HKFP أن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر وتضمنتا أوامر تفتيش، والثالث كان الكشف عن حالات الطوارئ كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما.

وأخبرت الشركة HKFP أن أيا من الردود الثلاثة لم يتضمن بيانات محتوى المستخدمين.

في أغسطس الماضي، قالت جوجل إنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات البيانات من حكومة هونج كونج، ما لم يتم تقديم الطلبات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، وجاءت هذه الخطوة رداً على قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج الذي فرضته الصين، والذي تضمن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة للأشخاص الذين أدينوا بالتخريب.