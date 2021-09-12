شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر ميزة Favorites للتخلص من مشكلة الخلاصة الفوضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر إنستجرام حلاً للخلاصة الفوضوية يسمى "المفضلة"، عقب انتقادات للكثير من المستخدمين لاضطرارهم التمرير فى بحر من المشاركات أثناء عمليات البحث وفقا لما نقلته the verege.

وفقًا لـ Alessandro Paluzzi ، مطور الهاتف المحمول الذي نشر لأول مرة حول الميزة الجديدة على تويتر، تتيح لك Favorites تصنيف حسابات إنستجرام الأكثر أهمية (الأصدقاء والمبدعون) كأولويات، بحيث تصل منشوراتهم "أعلى" في خلاصتك.

إذا بدت هذه الميزة مألوفة، فذلك لأن Instagram كان يختبر ميزة مفضلة مختلفة في عام 2017، والتي تتيح لك تحديد الجمهور الدقيق لكل مشاركة، على سبيل المثال، يمكنك مشاركة صورة حفل زفافك مع صورك المفضلة فقط، بدلاً من مشاركة صورتك مع المتابعين بالكامل.

تمنحك الميزة الجديدة مزيدًا من التحكم في ما تراه أولاً في خلاصتك

ومع ذلك، فإن تكرار 2021 للمفضلة يدور حول منحك مزيدًا من التحكم في خلاصتك - عن طريق إخبار Instagram بالحسابات الأكثر أهمية بالنسبة لك. بعد كل شيء ، يمكنك متابعة مجموعة من العلامات التجارية المختلفة ومنشئي المحتوى على حسابك، لكنك لا تعطي بالضرورة الأولوية لمحتواها على نفس مستوى أقرب أصدقائك وعائلتك.

حاليًا، يصنف Instagram ترتيب خلاصتك حسب أحدث المشاركات التي تمت مشاركتها من الأشخاص الذين تتابعهم، بالإضافة إلى "إشارات" أخرى مثل مدى احتمالية تفاعلك مع إحدى المشاركات، وفقًا لمدونة الشركة في يونيو 2021 حول الخوارزمية، على الرغم من أنك قد "تعجب" بالعديد من المشاركات التي تراها، فقد لا يكون هذا هو المحتوى الذي تبحث عنه بالفعل، ولكن ربما يرسل إلى Instagram جميع الإشارات الخاطئة حول ما تريد بالفعل رؤيته في خلاصتك.

ليس من الواضح ما إذا كانت ميزة المفضلة هذه ستصبح ميزة رسمية على الإطلاق أم أنها ستتغير قبل طرحها على نطاق أوسع، في غضون ذلك، قد ترى هذه الميزة في قائمة حسابك، أسفل "Close Friends" مباشرة - وهي ميزة تتيح لك التحكم في من تشارك قصصك.