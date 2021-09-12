آبل تخطط لرفع أسعار هواتف آيفون وأجهزة آيباد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تخطط شركة أبل الأمريكية ”Apple“ لزيادة أسعار أجهزتها التكنولوجية منها هواتف آيفون وأجهزة ”iPad“ و ”Mac“ في المستقبل القريب.

وقال الموقع الإلكتروني الألماني المختص بالتكنولوجيا والرقمنة ”giga.de“، إن مورد ”Apple“ الرئيسي للرقائق (TSMC) يقوم حاليًا برفع الأسعار، ما سيجبر الشركة المصنعة لـ ”iPhone“ بعد ذلك على دفع المزيد، الأمر الذي سينقل بالتبعية تلك التكاليف المتزايدة إلى عملائها دون أدنى شك.

ويتوقع خبراء أن رفع الأسعار أصبح أمرًا لا مفر منه، بغض النظر عن نوع الجهاز أو الهاتف، سواء ”iPhone“ أو ”iPad“ أو ”Mac“.

وأرجع الموقع الألماني، سبب رفع الأسعار إلى النقص العالمي المعروف في توريد الرقائق. ووفقًا لمصادر داخلية بشركة أبل، يُقال إن هذه هي أكبر زيادة في أسعار الرقائق منذ عقد.

ووفقًا للبوابة الإخبارية ”Nikkei Asia“ الناطقة بالإنجليزية، والمهتمة بأخبار التكنولوجيا والسوق والرقمنة، من المقرر أيضًا زيادة أسعار مبيعات الأجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ”بشكل ملحوظ“.

وهناك تكهنات حول تعديلات جديدة للأسعار أيضًا في العام المقبل، وستكون التأثيرات الأقوى على الأجهزة المتوسطة والأقل تقدمًا. ومع ذلك، تم الإعلان مؤخرًا عن أن شركة ”Apple“ سترفع أسعار ”iPhone 13“ تحت أي ظرف.

ونصح الموقع الإليكتروني الألماني المستهلكين بالتريث في شراء منتجات جديدة حتى تتضح الرؤية، ومن ثم التأكد عما إذا كانت الأسعار يمكن أن تستمر في الارتفاع، أو أنها ستعود إلى الانخفاض مرة أخرى وفقًا لأي متغيرات أو مستجدات قد تطرأ في المرحلة المقبلة.

وتوقع خبراء الصناعة حدوث تطورين محتملين في هذا الشأن، فإما أن تظل الأسعار مرتفعة لأن العملاء يدفعون في النهاية لإنتاج رقائق أصغر وبالتالي عمليات إنتاج أكثر تقدمًا. أو أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى، في حال انخفض الطلب كتوافق جماعي أو ضمني من جانب المستهلكين للاعتراض أو لرفض مثل تلك الزيادات المفاجئة أو المبالغ فيها.

ويرى الخبراء، أنه إذا كانت هناك حاجة لدى أحد إلى جهاز ”iPhone“ أو ”MacBook“ جديد، فقد يكون شراء أجهزة قديمة بحالة جيدة هو الخيار الأفضل الآن حتى تستقر الأسعار.