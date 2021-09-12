متفوقة على بيتكوين.. ألجو تتربع على عرش العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - تربعت عملة ألجو Algorand ALGO ، على عرش العملات الرقمية خلال أسبوع الانهيارات الأخير، مسجلة تفوقًا على نظيراتها.

وتصدرت عملة ألجو Algorand ALGO ارتفاعات السوق بنسبة بلغت أكثر من 80%، حيث نجحت ألجو في انتزاع صدارة ارتفاعات العملات الرقمية خلال تعاملات الأيام الـ7 الماضية بنسبة 81%، بينما ترتفع خلال تلك اللحظات بنسبة 4%.

ويتم تداول ألجو قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث ارتفعت في 9 سبتمبر إلى مستويات 2.3 دولار، بينما تتداول خلال تلك اللحظات عند مستويات 2.2 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة ألجو حاليا 11.5 مليار دولار وتأتي في المرتبة الـ18 بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بعد ارتفاعات بلغت 1.35% خلال شهر وبنسبة 450% منذ بداية العام.

وفي المقابل ترتفع البتكوين خلال تلك اللحظات عند مستويات 46.1 ألف دولار بزيادة 2%، بينما تتراجع 8% خلال أسبوع، فيما نزلت أكبر العملات الرقمية بنسبة 1.7% خلال 30 يومًا.

ويرجع الارتفاع المفاجئ في الأسعار وحجم التداول في ألجوراند ALGO/USD جراء اعتراف السلفادور بالبتكوين كعملة قانونية.

وأدى اختيار السلفادور لشبكة ألجوراند للمساعدة في تطوير بنية بلوكتشين التحتية الخاصة بها إلى ارتفاع ألجو.

وأدى اختيار المنصة لاتساع الاهتمام المؤسسي والتبني لحلول ألجو، وقد تم اختيار المشروع لاستضافة عملات مستقرة شهيرة مثل يو إس دي كوين (USDC) وتيثر (USDT) .

وحسب محللين ربما يكون اختيار ألغوراند من قبل السلفادور هو التصويت الأكثر أهمية على الثقة الذي حصل عليه المشروع حتى الآن، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التبني على نطاق واسع حيث تراقب الحكومات والمؤسسات الأخرى لترى كيف يتقدم المشروع.

وقد يكون العامل الثاني الذي ساعد على دفع سعر ALGO هو التحركات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة ألجوراند لجعل شبكة ألجو أكثر انخراطًا في مشروع البلوكتشين.

ويترقب مشروع ألجو إطلاق ميزات الحوكمة لمالكي التوكنات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 1 أكتوبر وستمنح المستخدمين المزيد من القوة والتنوع في التطوير المستقبلي للمنصة.

ويعمل مطورو المشروع أيضًا على التمويل اللامركزي الجديد وتطبيقات التوكنات غير القابلة للإتلاف والتي قد تجذب مستخدمين جددًا يرغبون في الدخول في إجراء جنون التوكنات غير القابلة للإتلاف ولكن يتم منعهم من خلال الرسوم المرتفعة على شبكة إيثريوم.