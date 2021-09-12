شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خطأ 504 Gateway Timeout Error على متصفح الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون صفحات الخطأ التي نراها منبثقة على مواقع الويب محبطة ومربكة، وفيما يلى نعرض ما يتعلق برسالة 504 gateway timeout التى قد تظهر عند استخدام متصفح الإنترنت.

ماذا تعني 504 gateway timeout؟ تعني مهلة بوابة 504 أن خوادم الويب لديك لا تتصل ببعضها البعض بالسرعة الكافية، فعند الانتقال إلى موقع ويب، يرسل الخادم الخاص بك طلبًا إلى خادم آخر - الخادم الرئيسي - حيث يتم استضافة هذا الموقع، والخادم هو ما يطلب ويستجيب بكل ما هو مطلوب لتحميل الموقع.

لذلك عندما لا يتلقى الخادم استجابة سريعة بما فيه الكفاية من الخادم الرئيسي ، يتعذر تحميل موقع الويب، وهذا عندما تظهر الرسالة 504 Gateway Timeout Error على شاشتك.

لماذا يظهر الخطأ؟ إشعار 504 Gateway Timeout Errors لا يحدد بالضبط ما هي المشاكل بين الخوادم، وهذا يعني أنه من الصعب أحيانًا فك سبب ظهور الرسالة، ومع ذلك ، هناك بعض الاحتمالات المشتركة.

مشاكل اتصال الخادم إذا كان خادم موقع الويب معطلاً للصيانة ، فقد يعرض صفحة خطأ 504 Gateway Timeout.

تغييرات DNS إذا قام موقع ويب بتغيير الخوادم مؤخرًا، فسيتم إجراء تغييرات على خادم DNS الخاص به، وقد يتسبب هذا في ظهور صفحة خطأ 504 Gateway Timeout.

تكوينات جدار الحماية الخاطئة في بعض الأحيان، يمكن أن يتسبب التكوين الخاطئ لجدار الحماية في رفض طلبات الخادم مما يؤدي إلى خطأ 504 Gateway Timeout.

كيف يمكن حل مهلة بوابة 504؟ ابحث عن مشكلات الاتصال بالخادم.

تحقق من وجود أي تغييرات DNS.

دقق في سجلاتك.

إصلاح التكوينات المعيبة لجدار الحماية.

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