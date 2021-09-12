شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : تكنولوجيا التلاعب بجينات الحيوانات أصبحت حقيقية واقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فيلم Jurassic Park ، تم إعادة بناء وتعديل المواد الجينية إعادة الديناصورات إلى الحياة، وذكر موقع " phys " أن اليوم أصبحت التكنولوجيا التى تتلاعب بجينومات الحيوانات، والتى تسمى محرك الجينات حقيقة واقعة، ومع ذلك فإن الهدف ليس إحياء الأنواع القديمة، ولكن القضاء على الأنواع الغازية.

وتم تصوير فيلم ستيفن سبيلبرغ على جزيرة خيالية قبالة ساحل كوستاريكا، وهى أيضًا على جزيرة يمكن أن تحدث فيها أولى تجارب الانقراض المبرمج فى الهواء الطلق، وفقا للخبراء المجتمعين فى الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة. (IUCN) الكونغرس في مرسيليا.

وقالوا لفرانس برس إنه يمكن أن يحدث ذلك في غضون عقد من الزمن، وذلك لأن النظم الإيكولوجية للجزيرة الهشة تمر بأزمة، واختفت العشرات من أنواع الفقاريات فى القرن الماضى، وهناك عشرات الأنواع الأخرى على طريق الانزلاق نحو الانقراض.

والجناة هم الجرذان والثعابين والبعوض من غير السكان الأصليين وكلها أدخلها البشر ، في الغالب عن طريق الصدفة تأكل بيض الطيور ، أو تصيب الطيور بالأمراض ، أو تتفوق على البرمائيات والثدييات الأصلية.

ومنذ أكثر من 20 عامًا ، تعمل منظمة Island Conservation على القضاء على القوارض والأنواع الغريبة الغازية الأخرى ، والتى تشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجى على مستوى العالم ، حسبما قال رويدين سااه ، المسؤول عن المنظمة لوكالة فرانس برس.

ونجحت المنظمة غير الحكومية المعنية بالحفظ فى جزيرتي جالاباغوس - سيمور نورث وموسكيرا باستخدام الأفخاخ وطائرات بدون طيار لتوصيل السموم.

لكن استئصال الأنواع باستخدام هذه الأدوات مكلف وليس له ضمان للنجاح، ويعتبر سم الفئران فعال لكنه يشكل مخاطر على الأنواع الأخرى.

ويسأل موقع Island Conservation على موقعه على الإنترنت: "هل يجب أن نصنع فأرًا معدل وراثيًا بحيث يكون نسله ذكرًا فقط (أو أنثى)؟"، وحتى الآن، هذا الجرذ الفرانكني غير موجود.

وقال Royden Saah، منسق فريق العلماء في المنظمة غير الحكومية: "لكن إذا لم نقم بالبحث، فلن نعرف ما هي إمكانات هذه التكنولوجيا".

وفي المؤتمر الأخير له في عام 2016، أنشأ أعضاء الـ IUCN البالغ عددهم 1400 مجموعة عمل لتقييم القضية من كل زاوية - الجدوى، والتكاليف والفوائد، والآثار الجانبية المحتملة، والأخلاق.